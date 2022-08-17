الاتحاد الأوروبي يدعو لحل الخلافات حول الانتخابات الكينية بطريقة سلمية

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة حل الخلافات والمخاوف المستمرة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الكينية بطريقة سلمية وعبر الآليات القانونية في البلاد.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الاتحاد الأوروبي يُحيط علمًا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة الانتخابات في كينيا، وأعلنت عن فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليم روتو بمنصب الرئيس، ودعوة منافسه رايلا أودينجا للاستئناف ورفض النتيجة .

مع ذلك، أثنى الاتحاد الأوروبي على الكينيين لخروجهم يوم 9 أغسطس الجاري بشكل هادئ وسلمي لاختيار رئيس جديد لبلادهم، وأكد أنه يتعين على ضرورة القادة السياسيين والمجتمعيين تجنب أي عنف والدعوة إلى الهدوء، وقال: لقد حان الوقت للقيادة والمسئولية السياسية من قبل جميع المرتبطين بالعملية الانتخابية.

وأخيرًا، أبرز البيان أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل معًا ومواصلة تطوير الحوار الاستراتيجي المشترك مع كينيا، جنبًا إلى جنب مع القيادة الكينية المستقبلية، في يونيو 2021.