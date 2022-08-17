ارتفاع حاد لأسعار النفط لليوم الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا حادا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما يدرسان ما وصفه الاتحاد بأنه المقترح النهائي لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 58ر1 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 11ر88 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 12 آب/أغسطس الحالي بمقدار 1ر7 مليون برميل بما يعادل نحو ثلاثة أمثال التراجع المتوقع.

كما أظهرت البيانات تراجع مخزون البنزين بمقدار 6ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

كما أعلن معهد البترول الأمريكي الذي يمثل مصالح شركات النفط في الولايات المتحدة أمس تراجع مخزون الخام بمقدار 448 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه مقدار117 ألف برميل فقط.

جاء تراجع المخزون في الوقت الذي سحبت فيه وزارة الطاقة الأمريكية 4ر3 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجي لضخها في السوق خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في تهدئة الأسعار.