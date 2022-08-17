سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الفراعنة على مستوى المنتخب الأول والأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الكومي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": «يجب التدرج في المباريات من الأدنى للأعلى، برزينتيشن أوشكت على انهاء الاتفاق مع الأرجنتين لإقامة مواجهة ودية، ولكن المشكلة الآن في تحديد الوقت».

وأوضح: «بلجيكا طلبت من إحدى الشركات لخوض مباراة أمام مصر، وسيتم عرض الأمر على فيتوريا».

وواصل: «هناك مباراتين اخريتين سيكونا قبل مواجهتا الأرجنتين وبلجيكا، ووارد أن المباراتين الأخيرتين إحداهما تُقام في الإمارات والأخرى في الكويت».

وعن معسكر المنتخب الأولمبي، نوه: «منتخب مصر لن يخوض الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وميكاليلي طلب معسكر في الشهر القادم للتعرف على اللاعبين، ثم يبدأ المباريات الودية».

وأتم: «محمد بركات يتابع المدرب باستمرار، وهدفنا هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».