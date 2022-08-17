 الكومي: منتخب مصر يواجه الأرجنتين وبلجيكا.. ومعسكر للأولمبي الشهر المقبل - بوابة الشروق
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الكومي: منتخب مصر يواجه الأرجنتين وبلجيكا.. ومعسكر للأولمبي الشهر المقبل

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:55 ص

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الفراعنة على مستوى المنتخب الأول والأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الكومي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": «يجب التدرج في المباريات من الأدنى للأعلى، برزينتيشن أوشكت على انهاء الاتفاق مع الأرجنتين لإقامة مواجهة ودية، ولكن المشكلة الآن في تحديد الوقت».

وأوضح: «بلجيكا طلبت من إحدى الشركات لخوض مباراة أمام مصر، وسيتم عرض الأمر على فيتوريا».

وواصل: «هناك مباراتين اخريتين سيكونا قبل مواجهتا الأرجنتين وبلجيكا، ووارد أن المباراتين الأخيرتين إحداهما تُقام في الإمارات والأخرى في الكويت».

وعن معسكر المنتخب الأولمبي، نوه: «منتخب مصر لن يخوض الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وميكاليلي طلب معسكر في الشهر القادم للتعرف على اللاعبين، ثم يبدأ المباريات الودية».

وأتم: «محمد بركات يتابع المدرب باستمرار، وهدفنا هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».


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