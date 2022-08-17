كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الفراعنة على مستوى المنتخب الأول والأولمبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال الكومي، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": «يجب التدرج في المباريات من الأدنى للأعلى، برزينتيشن أوشكت على انهاء الاتفاق مع الأرجنتين لإقامة مواجهة ودية، ولكن المشكلة الآن في تحديد الوقت».
وأوضح: «بلجيكا طلبت من إحدى الشركات لخوض مباراة أمام مصر، وسيتم عرض الأمر على فيتوريا».
وواصل: «هناك مباراتين اخريتين سيكونا قبل مواجهتا الأرجنتين وبلجيكا، ووارد أن المباراتين الأخيرتين إحداهما تُقام في الإمارات والأخرى في الكويت».
وعن معسكر المنتخب الأولمبي، نوه: «منتخب مصر لن يخوض الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا، وميكاليلي طلب معسكر في الشهر القادم للتعرف على اللاعبين، ثم يبدأ المباريات الودية».
وأتم: «محمد بركات يتابع المدرب باستمرار، وهدفنا هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».