قالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف دائما ما يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة وتحديدا في شهري يوليو وأغسطس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الشمالية القريبة من المسطحات المائية، وتصل إلى 85% على الدلتا والقاهرة الكبرى، وتقل تدريجيا جنوبا.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس من درجة الحرارة، موضحة أن هناك نشاطا للرياح على بعض المناطق الشمالية، يزيد الإحساس به مع ساعات الليل.

ونوهت بأن الرياح تكون ساكنة نهارا، موضحة أن الفترة من الظهر إلى العصر تشهد أعلى قيم في درجات الحرارة وأعلى نسبة للأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر سلبا على البشرة.