مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي يحذر البنوك من المخاطر في قطاع العملات المشفرة

حذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الثلاثاء البنوك من المخاطر المرتبطة بالانخراط في قطاع الأصول المشفرة.

وقال المجلس إنه في حين أن القطاع الناشئ "يتيح فرصا محتملة" للبنوك وعملائها والنظام المالي ككل، فإن "الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة قد تشكل أيضا مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي".

وأضاف المجلس في رسالة إشرافية أنه "يراقب عن كثب" التطورات في القطاع "بالنظر إلى المخاطر المتزايدة والجديدة التي تشكلها الأصول المشفرة".

وأوضح أيضا أن البنوك التي ترغب في الانخراط في قطاع الأصول المشفرة يجب أن تخبر مجلس الاحتياط الاتحادي عن مثل هذه الخطط في وقت مبكر. وينبغي للمؤسسات المصرفية أيضا أن تتأكد من أن هذه الأنشطة قانونية قبل الانخراط فيها.

وتحولت العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثر من ظاهرة متخصصة إلى ركيزة دائمة في السوق المالية في السنوات الأخيرة، مع رغبة البنوك بشكل متزايد في المشاركة في القطاع الناشئ.

وتتقلب أسعار العملات المشفرة بشكل كبير كما أن القطاع متقلب للغاية. وأدى انهيار سوق العملات المشفرة الواسع مؤخرا إلى معاناة صغار المستثمرين من أسوأ الخسائر.

ويتعرض المنظمون مثل مجلس الاحتياط الاتحادي لضغوط لسد الفجوات التنظيمية في القطاع.