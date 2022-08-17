الإمارات: توقيع عقد لدراسة جدوى مشروع تحويل الغازات الدفيئة إلى طاقة

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، عن توقيع عقد استشاري مع شركة كيو للاستشارات العالمية بهدف إجراء دراسة جدوى لتطوير مشروع استخراج الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة وتحويلها إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة وذلك بما ينسجم مع خطة المركز الرامية إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية على صعيد إدارة النفايات واتباع أفضل سبل معالجتها والتعامل السليم معها.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، إنه بموجب العقد الاستشاري الذي أبرمه المركز ستقدم شركة كيو للاستشارات العالمية خدمات استشارية ودراسة جدوى تشمل الجوانب الفنية والمالية والبيئية لتطوير وتشغيل مشروع استخراج وتحويل الغاز إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة بما فيها دراسة متطلبات السوق المحلي واحتياجات الدولة للمشروع ومجالات الاستفادة من الغازات الدفيئة المتولدة في مكب النفايات في الظفرة.

كما يشمل العقد عمليات الحفر واختبارات ضخ الغاز والكميات المتوقع توليدها خلال 10 سنوت ضمن الموقع المحدد، فضلاً عن تقييم خصائص الغاز المستخرج وستعمل شركة كيو على تطوير وإعداد شروط المناقصة قبل فتح باب تقديم العطاءات لترسية المشروع.