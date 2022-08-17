 الجيش الصومالي: مقتل وإصابة 25 إرهابيا بمحافظة شبيلي السفلى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الصومالي: مقتل وإصابة 25 إرهابيا بمحافظة شبيلي السفلى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 10:02 ص

نجحت قوات الجيش الصومالي في تنفيذ عملية عسكرية مخططة في قرية كيلي جيدو التابعة لمدينة جمالي بمحافظة شبيلي السفلى، ما أسفرت عن مقتل 10 إرهابيين، وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأوضح قائد القوات المسلحة الصومالية، العميد أدوا يوسف راغي، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة ضبطت ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابين، ودمرت كل الأماكن التي كانت تضايق فيها الشعب الصومالي.

وأضاف أن العمليات العسكرية تجري في جميع أنحاء البلاد لمحاربة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها.


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