 إنجي أنور عن إصابة رئيس فايزر بـ«كورونا»: باب النجار مخلع - بوابة الشروق
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إنجي أنور عن إصابة رئيس فايزر بـ«كورونا»: باب النجار مخلع

بسنت حسين
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:36 ص

علقت الإعلامية إنجي أنور، على إصابة ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر، بفيروس كورونا، قائلة «باب النجار مخلع».

وأضافت خلال برنامجها «مصر جديدة» عبر قناة «etc» الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المسؤول يتلقى العلاج من شركته، مثلما حدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفة: «كل ده دعاية للشركة تقدر بملايين».

سبق وكتب بورلا في تغريدة: «أود أن أخبركم بأن نتيجة اختبار فيروس كوفيد - 19 كانت إيجابية»، وأضاف: «أنا ممتن لتلقي أربع جرعات من لقاح فايزر/ بيونتيك، وأشعر أنني بحالة جيدة بينما أعاني من أعراض خفيفة للغاية. أنا أعزل وبدأت دورة (عقار) باكسلوفيد».

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