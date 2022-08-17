تراجع مخزون النفط الخام في أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 12 أغسطس الحالي بمقدار 7.1 مليون برميل بما يعادل نحو ثلاثة أمثال التراجع المتوقع.

كما أظهرت البيانات تراجع مخزون البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي،

كما أعلن معهد البترول الأمريكي الذي يمثل مصالح شركات النفط في الولايات المتحدة أمس تراجع مخزون الخام بمقدار 448 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه مقدار 117 ألف برميل فقط.

جاء تراجع المخزون في الوقت الذي سحبت فيه وزارة الطاقة الأمريكية 4ر3 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجي لضخها في السوق خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في تهدئة الأسعار.