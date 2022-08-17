تايلاند تسجل 2461 إصابة و28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 2461 إصابة و28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الأربعاء.

وهناك 2460 حالة إصابة محلية وحالة واحدة قادمة من الخارج، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم.

وأمس الثلاثاء، خرج 2243 مريضا من المستشفيات، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، بينما تلقى 19 ألفا و902 مريض العلاج (بارتفاع من 19 ألف و712 عن اليوم السابق).

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 626 ألفا و57 حالة إصابة ،من بينها مليونان و 402 ألف و622 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و574 ألفا و240 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و915، منذ بدء الجائحة.