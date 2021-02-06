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عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق كبير في محطة جسر لندن، موضحة أن السلطات البريطانية أوقفت جميع رحلات سكك الحديد، وأخلت المنازل القريبة من النيران.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون حريقا في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية، يوم الأربعاء.

وتسبب الحريق في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.

وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها «مشتعلة بالكامل».

وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.

وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق: «الحريق يُخرج دخانا كثيفا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم».