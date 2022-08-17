 الجزائر: تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية.. ومواصلة الجهود لإخمادها - بوابة الشروق
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الجزائر: تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية.. ومواصلة الجهود لإخمادها

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 10:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 10:46 م

أعلنت الجزائر تسجيل، مساء اليوم، ٣٩ حريقا عبر ١٤ ولاية ، من بينهم حريق ضخم نشب بولاية "سوق أهراس" شرقي الجزائر على الحدود مع تونس.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان، أنه جار مواصلة واستمرار الجهود للسيطرة على هذه الحرائق وإخمادها ومنع امتدادها للمنازل.

وتركزت هذه الحرائق على ولايات الشرق الجزائري كولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف، وسكيكدة، وقالمة، وجيجل، وتيبازة وبجاية، وتيزي وزو .

وبحسب البيان، نشب أكبر حريق في ولاية سوق أهراس، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت بإجلاء الأهالي المتضررين من الدخان، والدفع بمروحيات إطفاء لمحاولة السيطرة على هذه النيران التي لم تزل مستمرة حتى هذه اللحظة.


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