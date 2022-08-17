بنجلاديش وسويسرا تبحثان سبل وضع آلية لتبادل المعلومات

قال وزير خارجية بنجلاديش "مسعود بن مؤمن" اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده تبحث مع سويسرا سبل وضع آلية لتبادل المعلومات من أجل تجنب حدوث أي سوء فهم بين البلدين، وذلك على خلفية التأكد مما إذا كان قد تم نقل أموال بطريقة غير مشروعة من بنجلاديش إلى بنوك سويسرية.

وأضاف وزير خارجية بنجلاديش في تصريحات صحفية أن هناك تواصلا مع مسئولي السفارة السويسرية في دكا والعاصمة الإدارية السويسرية برن من أجل وضع آلية لتبادل المعلومات لكي تتأكد حكومة بنجلاديش مما إذا كان تم نقل أموال بطريقة غير مشروعة من بنجلاديش إلى بنوك سويسرية أم لا.

وتابع: " أن وضع هذه الألية أمر ضروري لتبادل المعلومات، وسيتم الجلوس مع المسئولين المختصين لبحث سبل إنهاء أى سوء فهم لأنه ربما لاتكون لدى الجانبين معلومات كاملة بشأن مسألة إيداع أموال بطريقة غير مشروعة في بنوك سويسرية".

جدير بالذكر أن وزير خارجية بنجلاديش كان قد أفاد في وقت سابق بأن بلاده طلبت معلومات بشأن ودائع أموال من بنجلاديش في البنوك السويسرية، ولم يرد الجانب السويسري على هذا الطلب.

كما يأتي ذلك في أعقاب ما تردد عن وجود حالة من البلبلة بشأن مسألة إيداع أموال من بنجلاديش في بنوك سويسرية وما إذا كانت بنجلاديش سعت للحصول على معلومات من السلطات السويسرية فيما يتعلق بهذا الشأن أم لا.