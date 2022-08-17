ترامب يشكر مكتب التحقيقات الفيدرالي على إعادة جوازات سفره بعد اتهامه لعملائه بسرقتها

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشكر لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ولوزارة العدل الأمريكية على إعادة جوازات السفر الخاصة به بعد أن اتهم عملاء المكتب بسرقتها خلال أحداث التفتيش لمنزله مؤخرا.

وقال ترامب في رسالة بثها عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي والمملوكة له، إن "إف بي آي، ووزارة العدل أعادوا جوازات السفر الثلاثة الخاصة بي، شكرا"، ثم أضاف " ولكن لسوء الحظ فإنهم حين هاجموا منزلي في فلوريدا قبل 8 أيام، بسطوا أيديهم واستولوا على كل ما تقع عليه أعينهم، كما قد يفعل المجرمون، هذا لا ينبغي أن يحدث في أمريكا".

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جوازات السفر الثلاثة تتضمن اثنين انتهت صلاحيتهما أما الثالث فهو جواز سفر دبلوماسي ساري المفعول.

وأضافت أنه ليس غريبا على الرؤساء السابقين وبعض المسئولين الحكوميين الآخرين في الولايات المتحدة حمل عدة جوازات سفر، فبالإضافة للجوازات الدبلوماسية هناك الجوازات الشخصية والأكثر شيوعا هي الجوازات السياحية التي تصدر لهم.