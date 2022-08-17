 طارق عامر يعتذر عن الاستمرار محافظا للبنك المركزي - بوابة الشروق
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طارق عامر يعتذر عن الاستمرار محافظا للبنك المركزي


نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 11:08 ص

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي.

وقبل الرئيس اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.


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