طارق عامر يعتذر عن الاستمرار محافظا للبنك المركزي

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي.

وقبل الرئيس اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.