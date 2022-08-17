وفاة 19 شخصا وانهيار 128 منزلا بسبب الأمطار والسيول غرب السودان

تسببت فيضانات ناجمة عن الأمطار والسيول بشمال كردفان السودانية، في وفاة (19) مواطنًا، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، منذ بداية الخريف بمناطق الولاية المختلفة.

صرح بذلك لوكالة السودان للأنباء «سونا» العقيد شرطة صديق تاليو ارجو، مدير شرطة الدفاع المدني، مقرر غرفة طواري الخريف بشمال كردفان، مشيرا إلى أن الأمطار والسيول تسببت في انهيار (128) منزلا كليا، و(1034) جزئيًا، بجانب (32) من المتاجر، و(4) من المرافق العامة.

وأضاف مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية، أن أكثر المناطق التي تأثرت كثيرا، هي قرى محليات غرب بارا وام دم حاج أحمد وسودرى، مبينا أن أعلى معدلات الأمطار التي هطلت بمناطق الولاية المتفرقة، كانت تتراوح ما بين (50 إلى 40) ملم.

وأوضح أن الولاية من أقل الولايات تأثرا وتضررا من الأمطار، قائلًا إنه تم تقديم مواد الإيواء المختلفة، بجانب المواد الغذائية من قبل ديوان الزكاة.

ولفت إلى أن غرفة العمليات التي تم تكوينها بشرطة الدفاع المدني بالولاية، تعمل على مدار اليوم بتلقي البلاغات الواردة من مناطق الولاية المختلفة، مستعرضًا الجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها الغرفة بمحليات الولاية، لتدارك الآثار الناجمة عن تداعيات فصل الخريف.