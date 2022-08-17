قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عملها سابقًا كسفيرة لوزارة الخارجية، يمنحها الاستعداد الكامل للتعامل مع الجاليات المصرية، والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم وتحدياتهم.

وعن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية، أضافت خلال تصريحات لفضائية «MBC مصر 2»، مساء الأربعاء، أنها حرصت على وضع مجموعة كبيرة من الأولويات التي تعمل عليها الوزارة بشكل كبير وفاعل وسريع، رغم أنها تولت المسؤولية قبل يومين من انعقاده.

وتابعت: «هناك الكثير من التحديات لدى المصريين التي نساهم في تذليلها، والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الوزراء الجدد، كلفنا بالكثير من المهام، على رأسها وفي قلبها المواطن المصري بالداخل والخارج».

وشددت وزيرة الدولة للهجرة، على أنها «تولي أولوية قصوى للتعامل مع المواطن المصري في الخارج، ودعم قضاياه، والتواجد في حضرته، للتأكيد أن كل ما يعانيه من تحديات للربط بالوطن الأم مذلل».

وذكرت أن «ربط الأجيال على تعاقبها واختلافها بالوطن الأم، أمر غاية في الأهمية»، مضيفة: «هناك توجيه من الرئيس ورئيس الوزراء لربط المصريين اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا بالوطن، من خلال المحفزات والتواجد في المشروعات التي تعد من أجلهم بشكل خاص».

وأكدت أنها ستشارك الإنجازات التي تحققها الوزارة في تلك المجالات إعلاميًا وعبر الوسائل المختلفة، معقبة: «المهم وجود إنجاز قبل ما نتكلم وكأنها إعلانات دون أن نفعل شيئًا».