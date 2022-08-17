الكويت تقر التصويت في الانتخابات البرلمانية بالبطاقة

أعلن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون "ضرورة" يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية.

وقال الجلاوي، في بيان ألقاه عبر التلفزيون الكويتي اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد التصويت في الانتخابات البرلمانية "أمة 2022" وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق كذلك على إضافة منطقة أنجفة إلى الدائرة الانتخابية الأولى، وإضافة الشويخ الصناعية والمنطقة الصحية"الشويخ" والنهضة وشمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد إلى الدائرة الانتخابية الثانية.

وأوضح أنه تمت الموافقة أيضاً على إضافة مناطق غرب وجنوب عبدالله المبارك والعيون والنعيم والنسيم والقصر وتيماء والواحة إلى الدائرة الانتخابية الرابعة، فضلاً عن إضافة مناطق أبوفطيرة والمسايل وأبو الحصانية ومدينتي صباح الأحمد والخيران السكنية إلى الدائرةالانتخابية الخامسة.

كان التصويت في الانتخابات البرلمانية الكويتية يتم من خلال الجنسية كما أن هناك بعض المناطق التي أضيفت اليوم لم تكن موجودة في الدوائر الانتخابية ولم يستطع ساكنو هذه المناطق التصويت في الانتخابات.