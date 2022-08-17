محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لبحث موقف مشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات.



وبدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقرية "أم دومة" بمركز طما، خاصة مشروع الغاز الطبيعي، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات بالقرية، والمستوى المتميز على صعيد الإنشاءات لتلك المشروعات.

وناقش الاجتماع سبل التنسيق بين الهيئة الهندسية للجيش الثالث الميداني، المشرف على تنفيذ مشروعات المبادرة بسوهاج، والوحدات المحلية للانتهاء من أعمال تركيب أكشاك الكهرباء، وضرورة توعية المواطنين بأهمية تركيب تلك الأكشاك لتحسين مستوى الخدمات المقدم لهم.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطرق المدرجة بالمبادرة، والتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للانتهاء من كافة محاضر المعاينة الخاصة بالطرق المدرجة بخطة الرصف، تمهيدا للبدء الفوري في الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع، كرم محافظ سوهاج عددا من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وهم محمد السيد عوض رئيس مركز دار السلام، وعبد الله عبد العزيز نائب رئيس مركز ومدينة البلينا ومنسق حياة كريمة بالمركز، والدكتور محمد مصطفى نصر مدير المكتب الفني بالمحافظة، وطارق محمد محمد مدير إدارة الحسابات، وعلي أبو الفضل علي مدير إدارة الشئون الإدارية، وصلاح السيد محمد عضو وحدة المتغيرات المكانية، ومينا رمسيس عزيز عضو إدارة المتابعة، ومؤمن رمضان توفيق عضو إدارة الأمن بالمحافظة، وبسام محمد محمود معاون خدمة بمكتب السيد الوزير المحافظ، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية.