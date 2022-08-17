رئيس الوزراء الصيني يعترف بتباطؤ الاقتصاد ويشير إلى صدمات غير متوقعة

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إنه، وسط التباطؤ الاقتصادي، يتعين على الصين تبني تدابير خاصة لتعويض "الصدمات التي تفوق التوقعات" التي شهدتها في الربع الثاني.



ووفقا لبيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، قال لي لزعماء المقاطعات خلال اجتماع في شنتشن: "الآن هو أهم منعطف للانتعاش الاقتصادي".



وقال إنه يجب على المسؤولين "تنسيق مواجهة كوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان الاحتواء الفعال لكورونا والاستقرار الاقتصادي وأمن التنمية"، في إشارة إلى عمليات الإغلاق التي تم فرضها بموجب سياسة الصين الصارمة لتحقيق صفر إصابات التي أضعفت النمو.



ودعا لي أقوى ست مقاطعات، والتي تشكل مجتمعة 45% من الناتج الاقتصادي، إلى دفع النمو "بشكل استباقي". وقال: "يجب عليها (المقاطعات) تنفيذ حزمة السياسات بشكل فعال لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإطلاق العنان لإمكاناتها السياسية".



وأضاف أنه يتعين على هذه المقاطعات القيام بدور قيادي في خلق الوظائف والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن "تباطؤ الطلب يشكل عائقا واضحا أمام النشاط الاقتصادي".



وجاءت تعليقات لي كاعتراف علني بأن الاقتصاد الصيني يضعف، وتأتي مع انخفاض المعايير الرئيسية مثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة عن التوقعات في يوليو.