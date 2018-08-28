اتحاد الكرة يتراجع عن تعيين مدير فني أجنبي للجبلاية

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم التراجع عن تعيين مدير فني أجنبي للجبلاية، كما كان مُقررًا في وقتٍ سابق.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة التراجع عن فكرة تعيين مدير فني أجنبي للجبلاية، والاكتفاء بالمنصب شاغرًا لفترة من الوقت، أو تعيين خبير محلي لشغل هذا المنصب.

وتأتي تلك الخطوة من الاتحاد المصر لكرة القدم في ظل التكاليف الكبيرة التي تكبدتها خزينة الجبلاية في الفترة الماضية، على إثر تعيين جهاز فني أجنبي للمنتخب الأول وكذلك للمنتخب الأولمبي، واستقدام خبير تحكيمي إنجليزي للجنة الحكام.

يُذكر أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق قد أعلن قبل حوالي 3 أشهر الاستقرار على تعيين خبير أجنبي لشغل منصب المدير الفني للجبلاية، مُشيرًا إلى أن من سيتولى هذا المنصب سبق له العمل بأكبر المؤسسات الكروية في العالم، وكذلك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".