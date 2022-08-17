مصدر لـ«الشروق»: التخطيط لبدء التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الإدارية نوفمبر المقبل

وقال مصدر بوزارة النقل، إن الوزارة تخطط لبدء التشغيل التجريبي لمشروع قطار المونوريل (العاصمة الإدارية) في نوفمبر المقبل تمهيدا لتشغيله رسميا خلال الربع الأول من العام 2023.

وذكر المصدر لـ"الشروق"، أن الشركة المنفذة للمشروع بدأت بالفعل في نقل العربات التي سيتم تشغيلها على خط العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56 كيلومترا، لإجراء عمليات الصيانة ووضعها على السكة للتأكد من تطابقهما.

وأضاف أن الشركة المنفذة للمشروع أوشكت على الانتهاء من إنشاء محطة التخزين وورش الصيانة الخاصة بالعربات، فضلا عن تقدم الأعمال في باقي المشروع لتسليمه في الموعد المُتفق عليه وفقا للجدوول الزمني.

وأوضح المصدر، أن المونوريل سيعمل أتوماتيكيا بدون سائق من خلال وحدة تحكم مركزي، وهو ضمن وحدات الجر الكهربائي ذو مسار أحادي السكة بما سيوفر استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي، وسيساهم في تقليل الاختناقات المرورية بالشوارع الرئيسية، لافتا إلى تشغيل 40 قطارا في هذه المرحلة من المشروع بسرعة تصميمية تبلغ 80 كيلومترا/ الساعة، وبسعة 48 ألف راكب / الساعة لكل اتجاه.