الجيش اليمني يفكك ألغامًا للحوثيين بالحديدة

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من تفكيك شبكة ألغام من مخلفات ميليشيا الحوثي في محور حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم /الأربعاء/، أن فريقًا هندسيًا عثر على شبكة ألغام حوثية مضادة للدروع جنوبي الجراحي، وباشر في نزعها وتفكيكها".

وفي السياق، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" اكتشاف حقل ألغام مضادة للدروع زرعته ميليشيا الحوثي، في منطقة الحريقية التابعة لمديرية ذو باب غربي محافظة تعز، بمحاذاة الخط الرئيس الرابط بين محافظتي الحديدة وعدن.

وأفاد خالد ثابت، رئيس الفريق 19 مسام، بأنه تلقى بلاغًا بانفجار لغم أرضي بسيارة مدنية، وعند نزول الفريق لمسح المنطقة اكتشف حقل ألغام أرضية وباشر التعامل معه.

وأضاف أن فريقه خلال الأربعة الأشهر الماضية تمكن من تفكيك 8 حقول للألغام في مديرية ذو باب، وأنه مستمر في مهمته الإنسانية حتى يتم تأمين كافة الأراضي الملغمة على امتداد الساحل الغربي.