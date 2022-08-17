رئيسة الحكومة التونسية تطلع على آخر الاستعدادات لتنظيم مؤتمر تيكاد 8

أجرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لكل من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وقصر المؤتمرات بالعاصمة للاطلاع على آخر الاستعدادات لاحتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

وتجولت رئيسة الحكومة التونسية، برفقة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط، والمنصف ساسي رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم مؤتمر "تيكاد 8"، بمدينة الثقافة وتفقدت القاعات المخصص للندوات واللقاءات الصحفية، والأماكن المخصصة لاحتضان الأنشطة الموازية للمؤتمر حيث تم استعراض آخر الاستعدادات لضمان حسن نجاح التنظيم.

كما أجرت بودن زيارة للمتحف الوطني التونسي للفن الحديث والمعاصر الذي سيفتح أبوابه قريبًا للزوار والذي يضم عددًا من اللوحات الفنية القيمة لرسامين تونسيين.

كما توجهت رئيسة الحكومة التونسية إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات لاحتضان أعمال مؤتمر طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، مؤكدة حرص بلادها على إنجاح المؤتمر وتوفير كل الظروف الملائمة لها بما يخدم صورة تونس وعلاقاتها المتميزة في عمقها الإفريقي ومع الجانب الياباني.

وأكدت أن نجاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا هو تميز لتونس في تقريب وجهات النظر وتنسيق أطر التعاون الثلاثي بين الدول الأفريقية وتونس واليابان من أجل شراكة تنموية واستثمارية واقتصادية فاعلة ومتعددة الأطراف في جميع المجالات.