الصحة العالمية تطلب مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إصابات جدري القردة بنسبة 20% خلال أسبوع، لافتة إلى تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة بالفيروس، تم الإبلاغ عنها من 92 دولة حتى الآن.

وطلبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، مساعدة من الناس لاقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة، لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض السريع الانتشار.

وأعربت المنظمة الأممية منذ أسابيع، عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الماضي.

ويحذّر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكّل وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبا ما ترتبط بها تلك الحيوانات.

ففي البرازيل مثلا، سُجّلت مؤخًرا حالات تهجّم أشخاص على قرود، على خلفية الخوف من المرض.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فاضلة شعيب لصحافيين في جنيف: «أُعطي مرض جدري القردة اسمه قبل فترة الممارسات الحالية السليمة في تسمية الأمراض».

وأضافت: «نريد فعلا أن نجد اسمًا لا يكون وصمة»، مشيرة إلى أن مجال الاستشارات مفتوح حاليا للجميع عبر موقع الكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية.

واستخدم مصطلح جدري القدرة عندما رصد هذا الفيروس عام 1958 لدى قردة في مختبر في الدنمارك لكنه اكتشف أيضا لدى أنواع أخرى من الحيوانات، خصوصا القوارض.

وسجّلت أول إصابة بشرية عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.