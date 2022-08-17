 الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يسعى لإبعاد أعضائه المدانين بارتكاب جرائم - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يسعى لإبعاد أعضائه المدانين بارتكاب جرائم

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 11:35 ص

يسعى الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، إلى إدخال تعديلات على نظام عمله حتى يتم بصورة تلقائية إبعاد الأعضاء المدانين بجرائم خطيرة، بما يعزز المساءلة في صفوفه.

ووفقا لوثيقة داخلية من 43 صفحة، اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد يلغي الحزب عضوية من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وجرائم ضد النساء والأطفال وغير ذلك من المخالفات.

يأتي هذا الإجراء بينما يعمل الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، على تحسين صورته للاحتفاظ بدعم الناخبين المستائين.

ويتطلب تغيير النظام الأساسي للحزب دعما من ثلثي مندوبيه في المؤتمر الانتخابي المقرر في ديسمبر.

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