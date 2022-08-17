الفلبين بصدد تمديد حالة الطوارئ الصحية العامة حتى نهاية العام

أعلن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، اليوم /الأربعاء/ عزمه تمديد حالة الطوارئ الصحية العامة في البلاد حتى نهاية العام.

وذكرت قناة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية أن حالة الطوارئ الصحية العامة، التي أعلنها الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لأول مرة في 8 مارس 2020، تسمح لوحدات الحكم المحلي باستخدام الموارد المناسبة لتنفيذ تدابير عاجلة وحاسمة لاحتواء أو منع تفشي فيروس كورونا من خلال الإبلاغ الإلزامي عن الحالات الجديدة، وتكثيف استجابة الحكومة، وفرض إجراءات الحجر الصحي والسيطرة على الأمراض.

يشار إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الفلبين تخطت 3 ملايين و838 ألف حالة، كما تخطت الوفيات 61 ألف حالة.