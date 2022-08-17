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خصصت الصين 300 مليون يوان (حوالي 44.21 مليون دولار أمريكي) من أموال الإغاثة لدعم الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة من الفيضانات والجفاف والأعاصير.

ولفتت وكالة ألأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، إلى تخصيص أموال الطوارئ من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية لـ13 منطقة في عدة مقاطعات منها لياونينغ وسيتشوان ومنغوليا الداخلية.

وأضافت أنه سيتم استخدام الأموال في دعم شراء البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الأخرى التي تحتاجها المناطق المنكوبة، وفي ترميم مرافق الإنتاج الزراعي أيضا.