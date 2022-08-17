محافظ قنا يتفقد فعاليات قافلة جامعة طنطا الطبية بمستشفى قنا العام

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى انطلقت ظهر اليوم بمستشفى قنا العام.

رافقه الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد حنتيره عميد كلية الطب بجامعة طنطا والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

تفقد محافظ قنا العيادات الطبية المتنوعة بالقافلة، والتى شملت ١٦ تخصص طبى من بينها عدد من التخصصات الدقيقة (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري)، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنظيمها بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة طنطا ، ومديرية الشئون الصحية بقنا، وتستهدف الكشف على المواطنين غير القادرين، وتقديم العلاج اللازم لهم، واجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة، تحت إشراف الاساتذة المختصين بكلية الطب بجامعة طنطا.

وأضاف الداودي أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من قِبل المواطنين منذ انطلاقها، لافتا إلى استمرار القافلة في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه، أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن تنظيم القافلة يأتي في إطار حرص جامعة طنطا على القيام بدورها المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجاً واتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن، مؤكدا أن فعاليات القافلة تتم وسط تطبيق إجراءات إحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء ممثلا فى لجنة الاستغاثات الطبية، تنظم العديد من القوافل الطبية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، الجامعات المصرية؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

وذكر أن القوافل الطبية تشمل (اطمن على نفسك لعلاج مرضى فيروس C، عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات فقدان البصر، أولادنا فى عنينا لعلاج مرضى الأنيميا والسكري للأطفال، لمسة خير لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، نبض حياة لعلاج مرضى القلب، طاقة نور لعلاج مرضى الشبكية، قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى، حماية عشان أهالينا لتوزيع مواد وقائية للحماية من فيروس كورونا).