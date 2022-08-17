 السد يفوز على الأهلي في الدوري القطري - بوابة الشروق
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السد يفوز على الأهلي في الدوري القطري

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 6:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 6:56 م

تغلب فريق السد على الأهلي 3 /  2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري نجوم قطر.

وتقدم الأهلي عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك أحمد السعيد التعادل للسد في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 42 أضاف سفيان هاني الهدف الثاني للأهلي، غير أن جويلرمي أدرك التعادل للسد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 87 سجل رودريجو تاباتا الهدف الثالث للسد.

ورفع السد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الخامس.


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