النرويج تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت النرويج 35إصابة جديدة بفيروس كورونا، وصفر حالات وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و458 ألفا و92 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 3834 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و567 ألفا و337 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.



ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.