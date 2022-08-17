منظمة معاهدة الأمن الجماعي والأمم المتحدة تبحثان التعاون بينهما

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على وضع مشروع قرار بشأن تعاون المنظمة مع الأمم المتحدة.

وذكرت الخدمة الصحفية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي - في بيان لها - أن الأمين العام للمنظمة ستانسيلاف زاس اجتمع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف جينتا لبحث التعاون بين المنظمتين، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم مشروع قرار التعاون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وقالت الخدمة الصحفية في بيانها: "أكد الجانبان خلال الاجتماع أن الأمم المتحدة تظل الشريك الدولي الرئيسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لا سيما في سياق التدهور الحاد في الوضع العسكري والسياسي، ويحظى الحوار بين المنظمتين حول منع الصراع وتسوية الأزمات بأهمية كبيرة في الظروف الراهنة".

وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة بناء التعاون بينهما خاصة في مكافحة الإرهاب الدولي وتهريب المخدرات.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أنه من بين المجالات ذات الأولوية للتعاون بين المنظمتين الدوليتين، استخدام إمكانات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موضحة أن هذا هو محور مشروع القرار بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي يجري العمل عليه الآن، وذكرت أن الوثيقة سوف يتم النظر فيها خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ناقش الطرفان الأمن الإقليمي بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

وعقد الاجتماع بحضور نائب الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سامات أورداباييف ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في موسكو فلاديمير كوزنتسوف.