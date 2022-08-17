الصين وتشيلي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن العلاقات بين الصين وتشيلي صمدت أمام اختبارات التقلبات الدولية، وتجاوزت تغير الحكومات، وتصدرت علاقات الصين مع دول أمريكا اللاتينية لفترة طويلة، وسجلت العديد من الأرقام القياسية غير المسبوقة، وبالتالي فهي تستحق التقدير بشكل خاص.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته التشيلية أنطونيا أوريجولا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره التشيلي غابرييل بوريك حافظا على اتصال استراتيجي وأعطيا توجيهات لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الصين تقدر حقيقة أن تشيلي تتعامل مع علاقاتها مع الصين كأولوية دبلوماسية قصوى، ومستعدة لبذل جهود مشتركة مع تشيلي لإفساح المجال الكامل للمزايا الرائدة والمستقرة في العلاقات بين البلدين، ورفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن الصين وتشيلي ملتزمتان بدعم وممارسة التعددية والدعوة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، أولا، من الضروري التمسك بالنظام الدولي، القائم على القانون الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية الصيني، ضرورة حماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة جميع الدول ومعارضة التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية باستمرار وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي وتحقيق التضافر الدولي للتعامل مع التحديات العالمية وتعزيز قضية السلام والتنمية للبشرية.

ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية تشيلي، إن بلادها فخورة بكونها أول دولة في أمريكا الجنوبية تقيم علاقات دبلوماسية وتوقع اتفاقية تجارة حرة مع الصين، إذ أن الأخيرة ليست فقط أكبر شريك تجاري وأكبر سوق تصدير لتشيلي، ولكنها أيضا شريك استراتيجي شامل لتشيلي مع مجال واسع للتعاون، مشيرة إلى أن تشيلي لطالما التزمت بحزم بمبدأ صين واحدة باعتباره أساسا سياسيا مهما للعلاقات بين الصين وتشيلي.

واتفق الجانبان على الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، ووضع معيار لبناء طريق حرير أخضر بشكل مشترك، وطريق حرير رقمي، وطريق حرير صحي، وتوسيع إمكانات التعاون الجديدة في تجارة الخدمات والاقتصاد الرقمي والمدن الذكية وشبكات الجيل الخامس، فضلا عن الطاقة النظيفة.

وأعرب الجانبان عن رضائهما عن الإنجازات التي تحققت في التجارة والتعاون التجاري، واتفقا على حماية النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل مشترك وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، لتوفير بيئة أعمال سليمة للشركات من كلا البلدين للاستثمار في الدولة الأخرى.