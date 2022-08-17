شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الأربعاء، تساقط أمطار خفيفة، وغطت السحب سماء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت منذ قليل تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 10 دقائق بمناطق الوادي المقدس والأسباعية، دون أن تترك أي تراكمات من المياه.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق" أن المدينة شهدت تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، وغطت السحب سماء المدينة بعدما كانت الشمس ساطعة وشديدة الحرارة، وأعقبها مباشرة تساقط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، لاحتمال حدوث سيول بدرجة كبيرة، وجرى التأكيد على كافة معدات الحملة الثقيلة، وتطهير مخرات السيول، ورفع الأحجار من أمام السدود؛ استعدادًا لاستقبال السيول.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت اليوم 1000 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجرى التواصل مع السائحين الذين صعدوا جبل موسى، والتأكيد عليهم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإتباع تعليمات الدليل البدوي، والالتزام بها حفاظًا على سلامتهم.

على جانب آخر، أعرب أهالي مدينة سانت كاترين عن فرحتهم بسقوط الأمطار في فصل الصيف، وقال سليمان الجبالي، من أبناء المدينة ويعمل مرشد سياحي"دليلي بدوي"، إنه لأول مرة تشهد مدينة سانت كاترين تساقط الأمطار في فصل الصيف مرتين حيث تعرضًا المدينة لسقوط أمطار منذ 10 أيام، وتساقطت عليها المطر اليوم.

وذكر أن أهالي المدينة يعتبرون هذه الأمطار مصدر خير ورزق، لكونها تروي الزرع، وتعمل على زيادة منسوب الخزان الجوفي بالمدينة، وتسهم في ازدهار النباتات الطبيعية الطبية التي تنمو داخل الوديان.