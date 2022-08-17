إسرائيل: تجديد العلاقات مع تركيا أمر مهم بالنسبة للاستقرار في المنطقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بشكل كامل.

وأضاف لبيد في سلسلة من التغريدات عبر حسابه في موقع التدويناتت القصيرة "تويتر": "بعد اتصالي برئيس تركيا رجب طيب إردوغان، قرر الطرفان إعادة إرسال السفيرين والقنصلين العامين. التجديد في العلاقات مع تركيا أمر مهم بالنسبة للاستقرار في المنطقة، وهو مهم اقتصادياً أيضاً لمواطني إسرائيل"، وفقا لموقع "يورونيوز" الإخباري.

وتابع لبيد: "سنتابع جهودنا لتعزيز وضع إسرائيل العالمي".

وأشار لبيد إلى أن إعادة العلاقات الدبلوماسية يأتي في سياق التطور الإيجابي للعلاقة بين الطرفين الذي شهدته السنة الماضية، منذ زيارة رئيس البلاد إسحق هرتسوج إلى أنقرة والزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف "تحسين العلاقات سيساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".

وفي أول رد من الجانب التركي، وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير في الحكومة تأكيده أن استئناف العلاقات مع إسرائيل "لن يدفع تركيا إلى التخلي عن القضية الفلسطينية".