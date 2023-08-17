رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستاب يعتزم الترشح للرئاسة

قال رئيس الوزراء الفنلندي السابق ألكسندر ستاب في مؤتمر صحفي في هلسنكي يوم الأربعاء إنه يعتزم الترشح للرئاسة.

وأعلن حزب الائتلاف الوطني المحافظ، حزب رئيس الوزراء الحالي بيتيري أوربو، يوم الاثنين أنه يريد أن يكون رئيسه السابق ستاب /55 عاما/ مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يناير 2024.

وقبل خمسة أشهر من الانتخابات، يتنافس العديد من الشخصيات البارزة في السياسة الفنلندية لخلافة الرئيس ساولي نينيستو، الذي لا يسمح له بالترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب.

كما أن وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو والمفوض النقدي السابق للاتحاد الأوروبي أولي رين من بين أولئك الذين يعتزمون الترشح.

وسبق أن تم اختيار رئيس البرلمان اليميني الشعبوي يوسي هالا أهو قبل بضعة أيام كمرشح لحزب "الفنلنديين"، الذي يتزعمه.

ووفقا لمحطة أوليسراديو المحلية، قالت رئيسة الحكومة السابقة سانا مارين في اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي في فانتا يوم الأربعاء إنها ستطلب من مفوض الاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلاينن الترشح. ومن المتوقع أن تقرر ذلك في نوفمبر.