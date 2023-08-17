قال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، إن واحة سيوة لوحة فنية متناقضة تحتوي علي كل شيء، مشيرا إلى أن هناك 10 قبائل يعيشون في واحة سيوة بحب وترابط.

وتابع: خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مياه الصرف الزراعي تسببت في مشاكل كبيرة للواحة، وفي الماضي الدولة كانت تقدم مسكنات لمشكلات سيوة.

وأوضح الشيخ عمر راجح أن الرئيس السيسي تدخل ووجه كل مشكلات سيوة، وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لحل أزمة مياه الصرف الزراعي والأملاح، معلنا أن محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير هي الحل السحري لأزمة سيوة.

ونوه شيخ قبيلة أولاد موسى أن مياه الصرف الزراعي داهمت الأراضي والمنازل، والآبار في سيوة موجودة منذ الفراعنة، والآبار العشوائية تسببت في أزمة، ونعمل على تطوير أنظمة الري، معلقا: حل مشكلة الصرف الزراعي ستساهم في حفاظ المواطنين على الأراضي، وغلق الآبار العشوائية مع دخول الآبار الجديدة والمتطورة أمر ضروري، ووزارة الري تضع خطة كاملة لتطوير منظومة الري في سيوة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشايخ وعقائل قبائل مطروح وسيوة وسيدي براني، اليوم الأربعاء، وذلك خلال تفقده المشروعات القومية بمطروح والسلوم.



