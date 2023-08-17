 الدفاع التركية: القضاء على 1062 مسلحا منذ مطلع العام الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع التركية: القضاء على 1062 مسلحا منذ مطلع العام الجاري

أنقرة - قنا
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:36 م
أعلنت وزارة الدفاع التركية، القضاء على 1062 مسلحا منذ مطلع العام الجاري داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها استمرار العمليات واسعة النطاق في منطقة "المخلب - القفل" شمالي العراق، مشيرة إلى ضبط ذخائر مختلفة بكميات كبيرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه تم منع 3076 شخصا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبينت أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 4931، بينهم 369 ينتمون لتنظيمات مسلحة.

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