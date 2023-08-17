مظاهرات في جنوب سوريا احتجاجا على غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية

اتسعت رقعة الاحتجاجات في مناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد بعد انطلاق احتجاجات في مناطق ريف دمشق اليوم الخميس.

وشهد اليوم عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة السويداء، مظاهرات واحتجاجات وإغلاق طرق احتجاجا على الوضع المعيشي في البلاد. وقطع المحتجون أغلب الطرق المؤدية إلى مدينة السويداء وقطع طريق دمشق السويداء.

وقال أيهم الشوفي أحد نشطاء الحراك المدني في محافظة السويداء: "خرجنا اليوم بسبب الوضع المأساوي الذي وصل إليه حال أغلب أبناء الشعب السوري وفي عموم المناطق من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. الوضع المعيشي لم يعد يطاق، الراتب الشهري لم يعد يكفي أيام على عدد أصابع اليد الواحدة".

وأضاف الشوفي لوكالة (د.ب.أ): "خرجت احتجاجات واعتصامات في اكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية وتم قطع الطرق المؤدية إلى مدينة السويداء وقنوات والثعلة ومجادل كما تم قطع طريق دمشق- السويداء من جهة قرية المتونة شمال المحافظة والسماح بالمرور للحالات الانسانية وطلاب الجامعات".

ودعا مجدي الأطرش أحد منسقي حركة الاحتجاجات جميع أبناء المحافظات للخروج ضد قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات التي لها تأثير كبير على حياة الناس "مع رفع أسعار المحروقات ارتفعت كل السلع والبضائع والنقل وغيرها. هناك رفع أسعار لأكثر من 100 خدمة".

وأكد الاطرش لـ (د.ب.أ): " هذه الحكومة لا تمثل الشعب وزيادة الرواتب لا تعني شيء. على الحكومة أن تكافح الفساد والمحسوبيات وعندها تستقيم الأمور".

ونظم العشرات من أهالي بلدة القريا، بلدة الشيخ سلطان الأطرش، أحد قادة الثورة السورية في أربعينيات القرن الماضي والقرى والبلدات المجاورة، وقفة احتجاجية وتمت قراءة بيان طالبوا فيه جميع أبناء الشعب السوري بالخروج في احتجاجات سلمية بسبب الوضع المعيشي "عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه".

وهتف المحتجون في ساحة السير/ الكرامة بوسط مدينة السويداء: "عاشت سوريا، ويسقط بشار الأسد، سوريا لنا ما هي لبيت الأسد".

وفي ريف دمشق الجنوبي، نظم أهالي مدينتي جرمانا وصحنايا جنوب العاصمة دمشق، احتجاجا على الوضع المعيشي والغلاء.

وقال محمد زين في مدينة صحنايا ل(د.ب.أ): " يبدو أن الشعب في واد والحكومة في واد آخر لا نعلم كيف تصنع القرارات، هل تعلم القيادة السورية بحال الشعب والى أي مستوى معيشي وصل.

قبل يومين تم الاعلان عن زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، ألم تلاحظ الحكومة ردة فعل الشعب الذي عبر عن سخطه من القرار وتندره".

وأضاف زين أن "الراتب الشهري يعادل 250 ألف ليرة سوريا تقريبا، وكيلو الشاي ثمنه 150 ألف ليرة سوريا وكذلك سعر كيلو القهوة اذا الراتب الشهري لم يعد يساوي كيلو شاي وقهوة".

وفي محافظة درعا، خرج المئات من أهالي مدينة نوى وعدد من المدن والبلدات في وقفات احتجاجية، وأغلقت محال تجارية وجرى إضرام النار في إطارات سيارات وقطع اغلب الطرق في المحافظة احتجاجا على الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

كان الأسد أصدر الثلاثاء الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100% وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 الى 200% ما يهدد بتوقف الحركة الزراعية والتجارية في ظل قطع التيار الكهربائي وعدم تأمين المشتقات النفطية من نزين وديزل بالسعر الذي أعلنت عنه الحكومة السورية في حين تتوفر المحروقات في السوق السوداء بأسعار تبلغ أكثر من الضعف إلى ثلاثة أمثال السعر الرسمي.