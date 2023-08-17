مسئولة ألمانية: ارتفاع تأييد الألمان لحزب البديل يعكس احتجاج المواطنين على سياسات الحكومة

صرحت رئيسة حكومة ولاية ألمانية، بأنها ترى أن ارتفاع تأييد الألمان حاليا لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض يعد إشارة على الاحتجاج ضد قرارات سياسية حالية.

وقالت مانويلا شفيزيج، رئيسة حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن بشمال ألمانيا لصحيفة "شفرينر فولكس تسايتونج" الألمانية المحلية في عددها الصادر اليوم الخميس: "مثال على ذلك هو قانون التدفئة".

وأشارت إلى أن النزاع داخل الائتلاف الحاكم حول قانون التدفئة الذي تم نقله للرأي عام كان مضرا للغاية، وأوضحت أنه نشأ نتيجة ذلك انطباع لدى كثير من المواطنات والمواطنين بأنه لا توجد خطة للطريقة التي يتم بها حماية المناخ.

وأكدت السياسية الألمانية: "ولكن يجب أن يكون ذلك أمرا يمكن تنفيذه ويمكن تمويله. يجب على الأوساط السياسية دعم الأشخاص في حماية المناخ بدلا من تهديدهم بإلغاءات".

وقالت شفيزيج إن حزب البديل يعد حزبا خطيرا، وقالت: "لا ينأى الحزب بنفسه عن التطرف اليميني ويمثل هو ذاته جزئيا أفكارا يمينية متطرفة"، وأكدت أنه لن يكون هناك تعاون مع حزب البديل بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.