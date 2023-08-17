 شاب هولندي يطعن والده بسكين المطبخ في إيطاليا - بوابة الشروق
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شاب هولندي يطعن والده بسكين المطبخ في إيطاليا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 6:50 م
تمشط الشرطة الإيطالية اليوم الخميس منطقة غابات شمالي البلاد بحثا عن شاب هولندي 21 عاما، تتردد مزاعم بأنه قتل والده وصديقا للعائلة.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، طعن الرجل والده بسكين مطبخ بعد ظهر أمس الأربعاء.

وهاجم رجلا آخر بنفس السلاح، توفي لاحقا متأثرا بجروحه البالغة، ويزعم أنه فر بعد وقت قصير من مسرح الجريمة إلى منطقة غابات قريبة في بلدة كونيو بمنطقة بيدمونت.

وذكرت صحيفة "لا ستامبا"، أن الشاب ووالده كانا يقضيان إجازة شمالي إيطاليا وكانا يقيمان لدى صديق للعائلة بقرية مونتالدو موندوفي.

وتردد أن خلافا نشب بين الأب ونجله أمس الأربعاء، وعند ذلك هاجم والده وقتله.

وطعن الشاب الرجل الآخر مالك المنزل بالقرية لدى محاولته إيقافه.

ونقلت عدة وسائل إعلامية عن السلطات أن الشاب يعاني من مشكلات عقلية.

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