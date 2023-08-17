اللواء حازم طاهر: مياه الصرف الزراعي أدت لخسارة 5 آلاف فدان

قال اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشكلة مياه الصرف الزراعي وارتفاع منسوب المياه والأملاح في البرك منذ أكثر من 30 سنة، أدت لخسارة 5 آلاف فدان تأثرت تماما، بسبب هذه المشكلة وتشبع التربة بالأملاح.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسؤوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن إنتاجية الزيتون والنخيل تأثرت سلبًا بارتفاع الملوحة، لافتًا إلى أن إسبانيا كانت تستورد التمور من واحة سيوة وزيت الزيتون كان يصدر لدول في الخارج.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف على الفور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الري، بوضع حل جذري لمشكلة سيوة فيما يتعلق بمياه الصرف والأملاح، منوهًا أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة الهندسية ووزارة الري وجامعة القاهرة ومكاتب استشارية مع أهالي سيوة؛ لحل أزمة الأراضي والملوحة ومياه الصرف الزراعي.

وأفاد بأن هناك 60 ألف متر مكعب من مياه صرف زراعي كان يتم ضخها يوميا في البرك بسيوة، مبينًا أنه تم عمل دراسات استغرقت 4 أشهر من أجل الوصول للحل الأمثل لمشكلة بحيرات الصرف الزراعي.

وذكر أن محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير كانت الاختيار الأمثل لحل مشكلة سيوة، مضيفا أن الرئيس السيسي وافق على تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير، وتبلغ قدرتها 60 ألف متر مكعب مياه يوميا، تضم 7 مجموعات لرفع المياه.