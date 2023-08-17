محكمة بموسكو تصدر مذكرة اعتقال بسبب انفجار مميت بمحطة وقود

أمرت محكمة بموسكو، اليوم الخميس، باحتجاز رجل عقب انفجار ضخم في محطة وقود في جمهورية داغستان جنوبي روسيا أسفر عن مقتل 35 شخصا.

وذكرت السلطات أن المشتبه به متهم بتخزين مواد قابلة للاشتعال من بينها حمض النيتريك، بطريقة غير مناسبة.

وأصيب جراء الانفجار أكثر من 100 شخص، من بينهم عدة أطفال، الاثنين الماضي في محج قلعة، عاصمة داغستان المطلة على بحر قزوين.

وتردد أن الحريق انتشر من مستودع للأسمدة إلى صهريج محطة الوقود، الذي انفجر وتسبب في الحريق المدمر.

وبحسب السلطات لحقت أضرار بنحو 400 مبنى.

وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم أنه إذا أدين الرجل، سيواجه السجن لما يصل إلى 10 سنوات.