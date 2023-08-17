ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر2% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 854 مليار ين (83ر5 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 6ر4% بعد تراجعه بنسبة 6ر7% شهريا خلال مايو الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 8ر5%، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 5ر5% ، بعد تراجعه بنسبة 7ر8% سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 2ر0% شهريا، وتراجعت بنسبة 6ر8% سنويا.

وتراجع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل بنسبة 2ر3% مقارنة بالربع الأول من العام وبنسبة 7ر6% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إلى حوالي 585ر2تريليون ين.

ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6ر2% مقارنة بالربع الثاني وبنسبة 9ر7% مقارنة بالربع الثالث من العام لماضي إلى 517ر2 تريليون ين تقريبا.