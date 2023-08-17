 رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يحاول دفعنا لدخول حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يحاول دفعنا لدخول حرب أوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:58 م
قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف لوكاشينكو، الحليف المقرب لبوتين، في مقابلة نشرت، اليوم الخميس: "أنْ تشرك بيلاروسيا... ما الذي سيسفر عنه ذلك؟ لا شيء"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى اعتقاده بأن روسيا قد حققت بالفعل أهدافها من "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ورأى لوكاشينكو أنه يجب على الجانبين الجلوس على طاولة المفاوضات، وأن يكونا على استعداد لمناقشة جميع القضايا، بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة القرم والأراضي الأخرى التي ضمتها موسكو.

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