 شركة صينية تطلق نسخة جديدة لنموذج ذكاء اصطناعي لغوي - بوابة الشروق
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شركة صينية تطلق نسخة جديدة لنموذج ذكاء اصطناعي لغوي

الدوحة - قنا
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 8:55 م
أطلقت شركة iFLYTEK الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية نسخة جديدة من نموذجها اللغوي الكبير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، Spark Desk 2.0.

ويعمل النموذج الجديد كترقية رئيسية لكل من قدرات الترميز والوسائط المتعددة، حسبما قال ليو تشينغ فنغ، رئيس شركة iFLYTEK، في حفل إطلاق أقيم في /خفي/ حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وفقا لليو، تحسنت قدرات الترميز الخاصة بالنموذج من حيث إنشاء التعليمات البرمجية وإكمالها وتصحيح الأخطاء والشرح وتوليد اختبار الوحدة، كنموذج متعدد الوسائط، يمكن لـSpark Desk 2.0 قراءة الصور وتحليلها وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو القصيرة.

أطلقت iFLYTEK في مايو الماضي نموذج Spark Desk بقدرات رئيسية بما في ذلك المحتوى المولد عن طريق الذكاء الاصطناعي، والقدرة على فهم اللغات المتعددة والتفكير المنطقي والرياضيات والترميز، وتم تطبيق النموذج في مجالات متنوعة، مثل التعليم والعمل المكتبي والسيارات والصناعات المالية والطبية.

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