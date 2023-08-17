أمريكا تفرض عقوبات على 3 شركات مرتبطة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

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قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 3 شركات مرتبطة بتاجر أسلحة حددته الولايات المتحدة باعتباره يحاول تسهيل صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا لكي تستخدمها الأخيرة في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن الشركات الثلاث هي "ليمتد ليابلتي كومباني فيرس (فيرس)، وديفينس إنجنييرنج ليمتد ليابلتي بارتنرشيب (ديفينس إنجنييرنج)، وفيرسور إس.آر.أو".

وفي وقت سابق من العام الحالي حددت الولايات المتحدة رجل الأعمال السلوفاكي أشوت ماكرتشيف كشخص يحاول تسهيل صفقات الأسلحة بين الحليفتين.

ويرأس ماكرتشيف شركة فيرسور إس.آر.أو كما أنه مؤسس ومالك ليمتد ليابلتي كومباني فيرس والمدير الوحيد لشركة ديفينس إنجنييرنج.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت الولايات المتحدة ، إن روسيا ستنتهك قرارات الأمم المتحدة إذا توصلت إلى اتفاق أسلحة مع كوريا الشمالية، بعد أن دعا قادة البلدين إلى مزيد من التعاون.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين: "أي نوع من التعاون الأمني أو صفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي".