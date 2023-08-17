أحيت تركيا اليوم الخميس ذكرى مقتل أكثر من 18 ألف شخص في زلزال ضرب منطقة مرمرة، بما في ذلك إسطنبول أكبر المدن التركية في عام 1999.

وكان يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق إسطنبول. ويحذر خبراء من أن وقوع زلزال بقوة أكبر من 7 درجات على مقياس ريختر يمكن أن يضرب المنطقة الصناعية التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون شخص في أي لحظة. ويقع الكثير من بقية تركيا أيضا على خطوط صدع رئيسية.

وبعد ما يقرب من ربع قرن، لا تزال الاستعدادات في إسطنبول غير مؤكدة، كما يقول رئيس بلدية أفجيلار في غرب منطقة إسطنبول، توران هانشيرلي.

وقال لوكالة (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لا يمكن أن نضيع يوما آخر.. إسطنبول غير مستعدة، لكننا لا نستطيع التخلي عنها".

وحذر هانشيرلي من أنه يجب بشكل ملح مراجعة خطط الإجلاء خلال وقوع كارثة لإسطنبول عبر البحر والجو.

وفي الأعوام الأحد عشر الماضية، قامت منطقته، التي تعرضت لأسوأ دمار في إسطنبول خلال زلزال عام 1999، بإعادة بناء ألفي مبنى كانت حالتها سيئة جراء الزلزال. وتعتزم إعادة بناء 1500 مبنى.

ويأتي التحذير الصارخ بعد ستة أشهر فقط على تسبب زلزالين في مقتل أكثر من 50 ألف شخص بجنوب شرق البلاد.

ويعتبر زلزال عام 1999 نقطة تحول، وكان من المفترض أن تقدم لوائح جديدة مساعدة مع إعادة بناء مباني وبنية تحتية ضعيفة.

ووفقا لمعهد قنديلي لرصد الزلازل ودراستها، لا يزال من الممكن لزلزال تبلغ قوته أكثر من 5ر7 درجة على مقياس ريختر أن يحدث أضرارا بأكثر من 490 ألف مبنى في إسطنبول، يقطنها 2ر6 مليون شخص، في المناطق المتوقع أن تكون الأكثر تضررا.

وأخلت إسطنبول حوالي 100 مدرسة حتى الآن هذا العام، من بين مبان عامة أخرى، بسبب مخاطر تتعلق بالإنشاءات، وسيعاد إعادة بنائها أو تقويتها.

وحذر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الخميس من أن الاستعداد لوقوع زلزال "مسألة حياة".

ويقدر مكتبه بأن تجهيز المدينة الكبيرة لمواجهة زلزال كبير متوقع، سيكلف خزينة البلاد ما يصل إلى 40 مليار دولار.