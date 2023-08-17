 أوكرانيا تدرج شركة علي بابا جروب الصينية على قائمة الشركة الراعية للحرب ضدها - بوابة الشروق
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أوكرانيا تدرج شركة علي بابا جروب الصينية على قائمة الشركة الراعية للحرب ضدها

كييف-د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:38 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:38 م

أدرجت الحكومة الأوكرانية شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنج على قائمة الكيانات الدولية الراعية للحرب ضد أوكرانيا، متهمة الشركة الصينية بمواصلة أنشطتها في روسيا بعد غزوها للأراضي الأوكرانية.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا إن علي بابا تتيح منصتها لبيع المنتجات النحاسية التي يتم تصديرها من الأراضي الأوكرنية الواقعة تحت الاحتلال الروسي.

وأضافت أن أنظمة رقابة المحتوى على منصات علي بابا لا تحذف المشاركات المؤيدة لروسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإدراج على القائمة لا يؤدي إلى أي حظر أو فرض عقوبات على الشركات المدرجة.


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