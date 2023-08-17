منح دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والدبلومات بمعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر

أعلنت محافظ جنوب سيناء، أنه يجري توفير العديد من المنح الدراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة بمعهد سيناء العالي للسياحة بمدينة رأس سدر، وذلك في إطار التعاون المثمر بين إدارة المعهد والمحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أن مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل، وافق على تخصيص 5 منح لأوائل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، تحت مسمى "منح اللواء أركان حرب خالد فودة" تقديرًا لجهوده لصالح أبناء المحافظة.

وتقدم محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي، لما يقدم من دعم لأبناء المحافظة، وكذا كل مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة.